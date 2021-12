Biella: prognosi di 7 e 4 giorni per i poliziotti speronati dall'auto dei ladri catturati dopo inseguimento

Aggiornamento del 10 dicembre: dagli ultimi dettagli forniti dalla Questura, a trarre in arresto i due topi di appartamento che nel tardo pomeriggio di ieri sono stati colti sul fatto e hanno tentato la fuga, sono stati gli operatori della Squadra Mobile della Questura di Biella diretti dal Commissario Capo Filippo Cocca, con l'ausilio degli equipaggi in forza presso l'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della D.LG.O.S. Per loro l'accusa è reato di furto in abitazione, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni aggravate, danneggiamento aggravato e possesso di strumenti atti ad offendere. I due sarebbero due cittadini albanesi rispettivamente di 34 e 25 anni. Uno è stato fermato all'interno di un cortile condominiale di uno stabile di via Tripoli, l 'altro aveva trovato rifugio all'interno dell'archivio della stazione della Polizia Locale a cui ha avuto accesso dopo aver scavalcato la recinzione dell'edificio e dopo aver infranto una piccola finestra posta al piano terra dalla quale si è calato nel piano seminterrato. Gli autori del furto sono stati trovati in possesso di un cacciavite, un martello, una torcia e due paia di guanti. A fronte di tali condotte i due sono stati tratti in arresto e quindi posti a disposizione dell'autorità giudiziaria procedente. Nel tentativo di frenare i ladri due operatori della Squadra Mobile hanno riportato lesioni giudicate guaribili rispettivamente in sette e quattro giorni.

9 dicembre

Un inseguimento da film, nel tardo pomeriggio di oggi 9 dicembre, delle volanti della Polizia per braccare due topi d'appartamento che, colti sul fatto, hanno tentato la fuga per le vie della città. Durante la corsa l'auto dei malviventi è entrata in collisione con un altra volante che stava giungendo costringendo i due a proseguire a piedi inseguiti dai poliziotti. In breve tempo gli agenti li hanno raggiunti, bloccati in via Tripoli e condotti in Questura.