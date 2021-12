La cartolina da Oropa a Santiago per il Fondo Tempia

Il DocBi ringrazia quanti hanno acquistato le cartoline pubblicate in occasione del cammino di Cristina Nulchis da Oropa a Santiago de Compostela, la cui vendita ha fruttato 1.500 €, interamente devoluti al Fondo Edo Tempia.

L'importo sarà destinato al "Progetto bambini", che ha lo scopo di sostenere le famiglie nell’affrontare la malattia oncologica, un momento doloroso e delicato per tutti i suoi membri, particolarmente quando ad ammalarsi è un figlio. La somma è risultata maggiore di quella ipotizzata in partenza grazie anche al fatto che alcuni acquirenti hanno versato importi superiori a quelli minimi richiesti per la prenotazione.

A titolo di curiosità si può precisare che è stato raccolto 1 € per ogni chilometro e mezzo percorso da Cristina, all’incirca un centesimo ogni trenta passi. Le cartoline raffiguranti lo schema del percorso, trasportate da Cristina nello zaino per oltre 2.000 chilometri, sono state spedite da Santiago a chi le aveva prenotate. Quelle ordinate dopo la sua partenza sono state invece inviate fermoposta a Santiago e da lì spedite in molti paesi europei oltre che in Australia e negli Usa. Alcune sono state richieste a Cristina da numerosi pellegrini incontrati lungo il cammino, incuriositi e colpiti dall'iniziativa. Anche in questo modo l’operazione ha dunque contribuito a diffondere la conoscenza del santuario di Oropa fuori dai confini nazionali.

Il ringraziamento del DocBi va esteso a quanti hanno collaborato alla realizzazione e alla diffusione della cartolina, stampata gratuitamente da E20progetti, e in primo luogo, ovviamente, a Cristina Nulchis che ha accolto con entusiasmo la nostra proposta e condotto a termine nei migliore dei modi la sua impresa.