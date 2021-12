Centro rete Biellese Archivi Tessili e Moda, dalla Regione 30 mila euro

Nel 2016 Provincia di Biella, Città di Biella, Camera di Commercio Biella e Vercelli, Unione Industriale Biellese, ITIS «Quintino Sella» e Comune di Sordevolo hanno scelto di trasformare il Centro Rete in un’Associazione temporanea di imprese con il coordinamento operativo e tecnico del DocBi Centro Studi Biellesi.

«Sono molto soddisfatta del contributo stanziato oggi - spiega l’assessore al Welfare, Chiara Caucino, biellese - e ringrazio l’assessore al Commercio Vittoria Poggio per averlo portato all’attenzione della giunta. Il rilancio del tessile biellese è fondamentale per tutto il territorio. Sia perché rappresenta una immensa fonte di lavoro e di sviluppo della nostra economia, ma anche perché significa non perdere le nostre radici e le nostre secolari tradizioni. Perché, come diceva qualcuno, nonostante tutte le difficoltà, le radici profonde non gelano mai. E le nostre, a Biella, sono profondissime».

Soddisfazione è stata espressa dall’assessore comunale all’Unesco e alle Attività Produttive, Barbara Greggio: «Si tratta di un contributo molto significativo in quanto proprio il patrimonio tessile biellese, sia in termine di archivi sia in termini di attività produttiva, è la ragione che ha portato Biella a diventare Città Creativa Unesco. Occorre quindi valorizzare l’arte e l’artigianato tessile popolare che rappresentano un’eccellenza mondiale per mantenere viva la memoria e creare i presupposti per mantenere viva una tradizione, quella del tessile, che è insita nel Dna di tutti i biellesi».