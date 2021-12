Quando il dolore degli adolescenti è muto, incontro per genitori

Cosa accade quando durante l’adolescenza le difficoltà e i dolori non trovano le parole per poter essere condivisi e comunicati? Spesso è il corpo a essere scelto come comunicatore, come luogo in cui il dolore prende forma e sembra alleviarsi. E cosa prova un genitore quando scopre che il proprio figlio ha dei comportamenti autolesivi?

Per parlare di tutto questo Lo Spaf aspetta i genitori di adolescenti e tutti gli adulti interessati all’argomento giovedì 16 dicembre alle ore 18 sulla propria pagina instagram Lo_Spaf.

Si tratta del primo appuntamento online rivolto ai genitori nell’ambito del progetto “Back to the future”, finanziato dalla Fondazione Marco Falco Onlus.

Per informazioni, colloqui e consulenze i contatti dello Spaf! sono: 3204343778 anche Whatsapp Facebook Lo Spaf, Instagram Lo_Spaf