Flc Cgil Biella sull'obbligo vaccinale nella scuola: "Vaccinarsi è un atto di profonda responsabilità"

Per il personale scolastico dal prossimo mercoledì 15 dicembre scatta l’obbligo di vaccinazione come disposto dal decreto n. 172 del 26 novembre in Gazzetta Ufficiale. Gli insegnanti e gli altri dipendenti del comparto scuola che dal 15 dicembre non si vaccineranno potranno essere sospesi dal servizio, anche se non in tutti i casi.

La posizione della FLC CGIL sulla questione è chiara da sempre, come spiega il sindacato biellese in una nota: "Favorevoli al vaccino - scrive Flc Cgil Biella - chiediamo da mesi al governo di prendere posizione sull'obbligo vaccinale per tutte le cittadine e tutti i cittadini. Siamo lieti della responsabilità dimostrata dalle lavoratrici e dei lavoratori che, stando agli ultimi dati, sono vaccinati al 95%. Invitiamo quanti non avessero ancora provveduto, a farlo senza indugio. Vaccinarsi è un atto di profonda responsabilità, verso se stessi e verso gli altri. Il vaccino è al momento lo strumento principale per contrastare la pandemia. Fatte queste debite ed imprescindibili premesse, la nostra storia parla chiara: non abbiamo mai abbandonato nessuno e non inizieremo certo ora a farlo. A fronte di provvedimenti individuali di sospensione che dovessero pervenire a singoli lavoratori non vaccinati, offriremo assistenza e consulenza sindacale e, se necessario, anche assistenza legale".

In particolare, gli insegnanti che non si sottopongono al vaccino contro il Covid dal 15 dicembre, o che non completano il ciclo vaccinale, sono sospesi dal lavoro. “Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell’interessato al datore di lavoro dell’avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021".