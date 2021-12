Amazon: Pichetto, Mise impegnato a trovare soluzioni a favore Pmi nel settore ecommerce

"Senza entrare nel merito della decisione dell'Antitrust, tengo tuttavia a precisare che il Ministero dello Sviluppo economico e' impegnato a trovare soluzioni idonee e incentivanti al fine di sostenere le nostre aziende, soprattuto le più piccole, nello sviluppo dell'e-commerce".

Lo dichiara il viceministro allo Sviluppo economico, Gilberto Pichetto."A tal fine è stato presentato un emendamento", precisa Pichetto, "che risulta tra i segnalati, e che auspichiamo venga preso seriamente in considerazione dal governo : in questo modo mettiamo le nostre imprese in condizioni di ricevere il sostegno necessario nello sviluppo di adeguate soluzioni per le vendite digitali riuscendo così a competere anche con le grandi imprese".