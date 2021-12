Campiglia, lavori in corso sulla provinciale Valle Cervo

Dallo scorso 30 novembre a Campiglia Cervo sono partiti i lavori di messa in sicurezza del versante stradale lungo la Strada Provinciale 100 Valle Cervo, dal km 6+100 al km 6+300 in località Bogna, dove ininterrottamente fino al 31 maggio del 2022 saranno in vigore il senso unico alternato regolato da semaforo e limite di velocità di 30 km/h in prossimità del cantiere.