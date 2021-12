Occhieppo Inferiore, ritorna il Cross della Madonna del Latte con la sua quinta edizione

Lasciata alle spalle la sospensione del 2020 il Cross della Madonna del latte è pronto a partire con la sua quinta edizione, in programma per domenica 12 dicembre presso il complesso di via San Clemente di Occhieppo Inferiore. La competizione, organizzata dal comitato provinciale Fidal e l’associazione Unione Giovane Biella, vedrà il primo gruppo, quello degli esordienti, partire alle ore 10 per percorrere un tracciato di 500 metri.

A seguire le altre categorie in ordine crescente di età, rispettivamente raggruppate a seconda della distanza, anch’essa crescente, che dovranno affrontare: 1100 metri per i ragazzi e le ragazze; 2200 per i cadetti; 3300 per gli allievi; 3800 per le junior, promesse e senior femminili e, infine, 6000 per i junior, promesse e senior maschili. Suddetto raggruppamento sarà tuttavia soggetto al numero di partecipanti presenti.

Le premiazioni verranno anch’esse suddivise per categoria e si svolgeranno al termine do ogni gara, nel momento in cui partirà la successiva, onde evitare di far aspettare al freddo chi volesse tornare a casa. Le iscrizioni sono aperte fino alle 24 di oggi, giovedì 9 dicembre, e potranno essere effettuate on-line alla sezione dedicata nel sito della propria società.

Il pagamento delle quote di iscrizione dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario sul conto: IT43E0608522300000080945019 e la copia inviata, entro le ore 16 di venerdì 10, a vc002@fidal.it.