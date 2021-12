Il Natale dello Skating Biella con ospite d'onore

Sabato 11 dicembre alle ore 18.30 presso la palestra dell’impianto “Massimo Rivetti”a Biella, via Macallè 23, si svolgerà il saggio di Natale dell’asd Skating Biella, ospite d’onore della serata sarà l’atleta bolognese campionessa del mondo Giada Luppi.

"L’idea di invitare la campionessa mondiale è venuta quasi per caso, pochi giorni prima delle rassegna iridata in Paraguay, Giada si sentì telefonicamente con un’atleta della nostra società e così quasi per gioco le disse: “ Se vinci i mondiali vieni al nostro spettacolo di Natale”, e così, visto che nello sport “la parola data” vale più di tutto, eccoci qui ad avere la campionessa mondiale 2021 Giada Luppi che si esibirà con il suo disco di gara, ma anche con uno spettacolo inedito, dove potremmo ammirarla anche come cantante, infatti ricordiamo che Giada non solo è salita sul gradino più alto del podio agli ultimi campionati mondiali ma anche una brava cantante che ha già esordito con un singolo in collaborazione con Ignazio Boschetto de Il Volo. Quest’anno, i temi della serata saranno i pattini e l’arte e si potranno ammirare alcuni gruppi spettacolo, piccoli gruppi, uno spettacolo di danza oltre che le veterane di casa nostra Maria Elena Recupero campionessa italiana e campionessa regionale UISP 2019, campionessa regionale 2021, la sorella Lucrezia Recupero campionessa regionale di coppia 2019, quarta classificata ai campionatati italiani 2019, Annarita Paraggio campionessa regionale UISP 2021, oltre al nutrito gruppo di atleti iscritti nella nostra società composto sia da atleti agonisti, pre agonisti e dai principianti che, nonostante sia da pochi mesi che hanno iniziato questo sport, si esibiranno durante la serata. Per noi, commenta la presidentessa Barbara De Pieri, avere un’atleta di questo spessore nello spettacolo di Natale, è sicuramente un motivo di vanto che ci rende molto orgogliosi di ciò che stiamo costruendo giorno dopo giorno, forti del fatto che sarà la prima volta che una campionessa mondiale di pattinaggio artistico sarà nella nostra città, proprio per questo abbiamo deciso di aprire lo spettacolo anche al pubblico, ovviamente previa prenotazione telefonica al 333 7704419 (anche tramite massaggio WhatsApp) in quanto, secondo la normativa anti Covid i posti sono limitati e l’accesso è consentito solo ai possessori di super greenpass (green pass con vaccino).

La voglia di fare, e di far bene, dell’asd Skating Biella e dei suoi allenatori Alessia ed Emanuele Marelli è sicuramente tanta così come tante sono le novità: prima di tutto, abbiamo inserito il corso di danza per la squadra agonistica , che si svolge tutti i venerdì al Palapajetta, tenuto da Carola Balocco, ma, spiega la presidentessa, speriamo di poterlo estendere anche al corso dei principianti poiché ormai ai pattinatori non è più sufficiente saper fare salti e trottole con potenza e precisione, ma è necessario saper proprio “ballare” sulle otto ruote costruendo per ciascun atleta una vera propria coreografia con all’interno anche importanti passaggi di danza; oltre agli allenamenti abituali, in vista anche delle prossime gare già fissate per i primi di marzo, abbiamo inserito anche un’ora dedicata solo alla preparazione atletica ed ai salti a secco così da poter essere più completi possibili. Ci stiamo già muovendo con le associazione per poter svolgere a Biella, ovviamente se la situazione sanitaria lo permetterà, già nel mese di febbraio 2022 una gara interregionale e nel mese di aprile una gara di livello dove potranno partecipare squadre dal Piemonte ma non solo, così che, gli atleti possono rimettersi tutti in gioco, affrontando nuove sfide".

Per info sui corsi e prenotazioni per lo spettacolo tel. 333 7704419