Giornata di festa al Palapajetta con il Sitting Volley

Mercoledì 8 dicembre si è svolto l’evento dedicato all’arrivo del Sitting Volley a Biella, obiettivo fondamentale della Scuola Pallavolo Biellese.

Si tratta dell’inizio di un nuovo importante cammino, a lungo programmato e finalmente avviato dalla società. La presenza di Federico Blanc, ex capitano della Nazionale italiana di Sitting Volley, ha reso ancora più speciale la giornata e ha attirato un buon numero di persone. Infatti, dopo la partita dimostrativa disputata dagli atleti del Fenera Chieri ‘76, circa 40 tra curiosi e giovani atleti sono scesi in campo per provare a giocare una vera partita.

“Siamo contenti di essere riusciti ad organizzare un pomeriggio dedicato al Sitting Volley - dice Federico Barazzotto, direttore sportivo e organizzatore della giornata -. Purtroppo la neve ha bloccato un po’ l’affluenza, ma sono sicuro che chi è venuto si è divertito e ha capito l’importanza di questo sport! Sento il dovere di ringraziare Federico Blanc e gli atleti del Reale Mutua Fenera Chieri ‘76, che hanno mostrato quanto sia bello giocare a Sitting Volley.” “Da gennaio partiremo con gli allenamenti gestiti dal coach Simone Nicolo - continua Barazzotto -, cercando di coinvolgere quante più persone possibili. Non sarà semplice, ma la motivazione è forte e faremo di tutto per crescere piano piano anche in questo campo.”

La Scuola Pallavolo Biellese è orgogliosa di essere riuscita ad avviare questo progetto e anche Federico Blanc crede che sia un segnale importante per il settore pallavolistico biellese. Vi salutiamo con le sue parole scritte sulla pagina Facebook “Sitting Volley Channel”. “Preparate la borsa e seguite sui social la Scuola Pallavolo Biellese, per non perdere il primo appuntamento in palestra ed iniziare con loro un nuovo anno all’insegna del Sitting Volley! Non ve ne pentirete: parola mia!”