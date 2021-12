Fi e Lega a sostegno di Delmastro per il nuovo consiglio provinciale: in campo Pollero, Zinno e Maiolatesi

Elezioni provinciali 18 Dicembre 2021, riceviamo e pubblichiamo una nota a firma del coordinatore provinciale Forza Italia Biella Alberto Fenoglio.

"Per le elezioni provinciali in programma il prossimo 18 Dicembre, a sostegno della candidata alla Presidenza Francesca Delmastro, stiamo lavorando alacremente in un clima sereno, di stretta collaborazione e di profondo rispetto con gli alleati Lega e Fratelli d’Italia, affinché il centro destra ottenga il miglior risultato. Come Forza Italia abbiamo espresso ottimi candidati nella lista per il consiglio provinciale. Una candidata quale espressione delle istanze e delle sensibilità dei sindaci, Elisa Pollero, sindaco di Gifflenga e già consigliere provinciale uscente; un rappresentante della macro-area del Cossatese, Mariano Zinno attualmente Presidente del consiglio comunale di Cossato e persona con esperienza amministrativa; un giovane volto, Edoardo Maiolatesi, consigliere comunale di Biella, rappresentante del capoluogo cittadino nonché referente provinciale dei giovani di Forza Italia. Mi ritengo soddisfatto della qualità messa in campo e del lavoro svolto sin d’ora ora. Fino al 18 dicembre però ci aspetta un’importante campagna elettorale volta a sensibilizzare gli amministratori locali alla partecipazione al voto a sostegno di tutto il centro destra. La partita per le elezioni provinciali non è una battaglia secondaria, visto il ruolo che l’ente avrà quale tramite per i comuni sul delicato e fondamentale tema dei fondi del Pnrr. È l’anello amministrativo mancante tra Comune di Biella e Regione per avere anche quell’utile continuità politica. Anche attraverso l’ente provinciale ci si giocherà il futuro del nostro territorio!".