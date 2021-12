The Gold Factory, al Macist Museum i R.E.M.I.D.A. - Foto M.A.C.I.S.T. Museum

I R.E.M.I.D.A., scultori che attraverso l’oro intendono rivelare l’alchimia dell’arte, giungono per la prima volta a Biella con le loro opere eleganti, irridenti e simboliche.

Un insieme di sculture recenti, tutte rivestite dalla sfavillante foglia oro, che, da sabato 11 dicembre fino al 27 marzo 2022, ricondurrà le stanze del MACIST Museum a Biella alla loro antica origine, facendo risorgere l’antica “Fabbrica dell’Oro”.

Il vernissage si terrà sabato 11 dicembre, alle 17, in concomitanza con la XVII Giornata del Contemporaneo, manifestazione promossa dall’Associazione Musei d’Arte Contemporanea Italiani.

In occasione dell’inaugurazione della mostra gli artisti doneranno un’opera alla Fondazione Edo ed Elvo Tempia Valenta per la lotta contro i tumori, che entrerà così a far parte della collezione museale.

La mostra è in programma fino al 27 marzo 2002, ogni sabato e domenica dalle 15 alle 19:15. Accesso gratuito con obbligo di mascherina e green pass. Gli ingressi saranno contingentati nel rispetto delle norme vigenti.