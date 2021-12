Moncalvo ricorda Giovanni Mosca, la tradizione del Bue a Biella continua

La neve ha fatto da cornice alla 383° Fiera del Bue Grasso di Moncalvo, una manifestazione che in città è conosciuta soprattutto per la storica partecipazione della macelleria Mosca di via San Filippo.

Per la centenaria attività è stata soprattutto una Fiera ricca di emozioni con il ricordo di Giovanni Mosca, scomparso nel 2020 a causa del covid. La presidente della Fiera, Luisella Braghero, e l'ex sindaco di Moncalvo, Aldo Fara, gli hanno dedicato una pergamena definendo Mosca un immancabile partecipante e un amico di Moncalvo. A ritirare l'attestato il figlio Alberto, che con il cognato Ivan Riva porta avanti la storica bottega del centro.

La Fiera è il punto di incontro tra gli allevatori e i macellai che accorrono a Moncalvo da tutto il Piemonte e non solo. Infatti la carne di bue di razza piemontese è davvero diversa dalle altre, un dono dell'allevamento tradizionale che si sviluppa tra le province di Asti, Alessandria e dell'alto Cuneese. Occorrono almeno quattro anni di paziente allevamento per arrivare a questi capolavori, un accrescimento lento e rilassato che conferisce alle carni una struttura estremamente fine che regala una tenerezza fuori dal comune.

Ma il bue non è solo lunghe cotture come arrosti, brasati e bolliti; il pubblico giovane lo apprezza con grande godimento a crudo come nel caso della tartare o della battuta al coltello o come straordinari tagli per la griglia come la tagliata o la iconica fiorentina.

Per la macelleria Mosca1916 sono stati premiati alla 383° Fiera del Bue Grasso di Moncalvo la famiglia Merlo di Monastero Bormida (AL) e Gianpaolo Guastavigna di Bergamasco (AL).