"Insieme è di più", un flash mob sulle note del tormentone di Natale di Elton John per le vie di Biella, FOTO

C'erano la neve e il ghiaccio, e le temperature non erano delle migliori, ma l'allegria e i sorrisi dei ragazzi delle superiori di Biella non si sono fatti intimidire e ieri, 8 dicembre, hanno improvvisato un flash mob nel cuore della città, lungo via Italia, fino al Duomo, Galleria Leonardo da Vinci compresa.

A fare da colonna sonora alla performance organizzata dall'associazione "Insieme è di più", è stata la canzone tormentone di Natale di Elton Jhon.

A contribuire alla realizzazione dell'evento sono stati anche la Fondazione Crb, Confartigianato, Ctv e il Comune che ne ha dato il patrocinio.