A Biella il calendario “Città alpina dell’anno”

Perché un calendario? Semplice, perché la montagna è un luogo da valorizzare e da avere sotto gli occhi, soprattutto nell’anno che ha segnato l’ingresso di Biella tra le città alpine e, per la quarta volta consecutiva, l’assegnazione del riconoscimento ad una città italiana.

Nato dalla collaborazione tra l’amministrazione comunale e le associazioni che compongono il Tavolo della Montagna, il calendario è stato presentato oggi, giovedì 9 dicembre, durante una conferenza svoltasi al Museo del territorio a cui hanno partecipato, insieme all’assessore Barbara Greggio, i rappresentanti delle associazioni e i fotografi che hanno immortalato il paesaggio biellese: “La data che abbiamo scelto per questo incontro – racconta l’assessore Greggio – è significativa poiché tra due giorni sarà la Giornata internazionale della montagna. Questo è un momento importante per celebrare le bellezze di un paesaggio in cui ognuno ritrova sé stesso”.

Fine è il lavoro di design con cui il calendario è stato progettato: il Santuario di Oropa, simbolo del biellese e delle sue montagne, è stato eletto come immagine per i mesi di gennaio e dicembre e due sue suggestive foto, una scattata di giorno e una verso sera, aprono e chiudono il viaggio fotografico attraverso il territorio.