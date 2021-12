A Pollone 6 responsabili di controllo di vicinato per fronteggiare i furti - Foto archivio newsbiella.it

Per fronteggiare i numerosi furti che hanno colpito Pollone nelle ultime settimane, il Comune ha individuato 6 cittadini che saranno responsabili del controllo di vicinato di altrettanti quartieri: la zona verso Biella, quella verso le montagne, verso Sordevolo, verso il Vandorno, e le due centrali.

Da questa settimana questi 6 Pollonesi stanno facendo formazione di controllo di vicinato presso i Carabinieri di Biella. Ed è già in programma un secondo corso per altri 6 cittadini di Pollone.

“Nel caso uno di questi cittadini sia impossibilitato a svolgere il suo ruolo, deve esserci la certezza di avere un sostituto. – dichiara il sindaco Sandro Bonino - La sicurezza di vicinato è fondamentale: nulla deve essere lasciato al caso. In pratica questi concittadini, dopo aver ricevuto telefonate di avviso dagli abitanti delle proprie zone, contatteranno le forze dell'ordine in caso di furti o presenze sospette”.

Altra misura adottata dall'Amministrazione è l'invito, pubblicato sul sito internet comunale, ad aderire ad Alert System, dispositivo conosciuto a livello nazionale per contattare telefonicamente gli abitanti in caso di presenze sospette, ed altre emergenze come strade chiuse ed allerte meteo. “Al dispositivo sono già collegate questi tutte le abitazioni del paese, - precisa Bonino - ma molti numeri sono di telefoni fissi, da sostituire con i cellulari" .