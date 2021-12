Miagliano: "Segnalateci chi non ha la possibilità di spazzare la neve o il giaccio, interveniamo noi"

Un semplice post che ieri come ancora oggi 9 dicembre sembra "oro" per qualcuno. Ed è a firma del Comune di Miagliano.

"Come per gli anni scorsi, se siete al corrente di residenti anziani o cittadini che per obiettive problematiche diverse non hanno la possibilità di liberare da neve o ghiaccio le zone in prossimità al loro accesso di casa, segnalatelo", è la comunicazione apparsa sui social in queste ore del Comune di Miagliano, che conclude: "Provvederemo il prima possibile a intervenire".

L'amministrazione ringrazia anche i volontari del gruppo civico comunale "Vivimiagliano" che unitamente agli Amministratori e in un giorno festivo hanno reso agibili i punti di accesso pedonali ai principali servizi (Comune, farmacia, poste , scuole, Chiesa, fermata scuolabus ), oltre che alcuni accessi alle case dei nostri anziani.