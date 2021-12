Biella: scontro tra due automobili tra via Rigola e via Salvo d'Acquisto, foto archivio

Sono ancora in corso gli accertamenti per stabilire la dinamica dell'incidente che si è verificato verso le 18 a Biella tra via Rigola e via Salvo d'Acquisto, oggi 9 dicembre.

La Polizia Locale si è occupata dei rilievi del caso, che ha visto coinvolte due automobili. Sul posto è intervenuta anche la anche la Croce Rossa.