Patelli: "Se si perdono le scuole, viene meno la base su cui costruire l'identità"

La Commissione Istruzione, cultura, sport della Camera ha approvato all’unanimità una serie di risoluzioni, tra cui quella del gruppo della Lega, che impegnano il governo a promuovere iniziative volte a garantire il diritto all’istruzione degli alunni nelle comunità montane e nelle piccole isole, dove la sopravvivenza delle scuole è messa a dura prova da enormi difficoltà.

“Abbiamo sollecitato il governo - spiega Il deputato Cristina Patelli - a riconoscere degli incentivi agli insegnanti che prestano servizio nelle aree montane (e nelle isole minori) e ad adottare dei progetti specifici al fine di garantire il mantenimento dei presidi scolastici rivedendo il numero minimo di studenti per plesso, limitando per quanto possibile la formazione di pluriclassi. La scuola rappresenta un riferimento importante per le località montane, che rischiano di morire definitivamente se non ci impegniamo a salvarle, lavorando accanto alle istituzioni locali”.

“Anche nella nostra provincia - continua, Cristina Patelli - si sono chiuse diverse scuole nei piccoli centri e altre sono a forte rischio accorpamento costringendo i bambini, fin dalla primaria, a lunghi spostamenti, soprattutto nelle località delle valli, per poter frequentare la scuola. Se si perdono le scuole, in una comunità viene meno la base su cui costruire il senso di appartenenza e di identità. La montagna va quindi aiutata e sostenuta con provvedimenti speciali, altrimenti lo spopolamento non accennerà a fermarsi”.