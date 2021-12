Gaglianico: una gallina selvatica come mascotte

La conoscono un po' tutti. Piccoli delle scuole, genitori e persone anziane. C'è chi l'ha vista solo una volta e chi la vede quasi sempre. Chi le dà da mangiare il mangime per i polli e chi le sbriciola anche solo un po' di pane. Ma ormai è diventata la mascotte del paese. E' Cocca, la gallina selvatica che vive nei giardini di Gaglianico, dove da sola si è ricavata un posto per dormire sull'albero e qualcuno le aveva anche costruito un riparo fatto di ombrelli e di cartone che però è stato tolto per motivi di igiene. Ma ogni tanto si vede ancora ed è per tutti una gran gioia.

"E' da anni che c'è - racconta una signora che porta a spasso il cane nei pressi delle scuole - . La vedevo già quando c'era il lockdown. Poi per un po' non si è più vista e poi è tornata. Non so da dove arrivi ma è simpatico vederla".

Anche il sindaco è al conoscenza della sua esistenza: "E' la nostra mascotte - commenta Paolo Maggia - . Nessuno sa di chi sia ma ogni tanto la vediamo. Qualcuno le dà da mangiare. E' una gallina selvatica, dorme sull'albero, ma ormai non teme più la presenza dell'uomo. Ormai siamo abituati a vederla, come anche a non vederla per diverso tempo".

"Le mamme della scuola hanno anche dato un nome a un gruppo watshapp che hanno costituito tra loro che si chiama "Le galline di Gaglianico", proprio perché sono affezionate a questo animale che ogni tanto c'è e ogni tanto no", spiega l'assessore allo Sport Mario Denile. "Immaginiamo sia di qualcuno che abita in qualche casa nelle vicinanze della scuola, perché per lunghi periodi non la vedi. Abbiamo anche bisogno di cose semplici come questa per essere sereni".