I No Green Pass sabato tornano di nuovo in piazza Vittorio Veneto a Biella.

L'ultimo ritrovo è stato una settimana fa, quando il relatore ha invitato a "disubbidire" supportando gli argomenti con la produzione di documentazione e consigliando linee di comportamento da tenere per quei lavoratori che avrebbero l'obbligo vaccinale e che non sanno come agire nel caso di sospensioni (leggi qui).