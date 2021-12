Teens Basket Biella premiato a Tortona per la vittoria in Coppa Piemonte

Teens Basket Biella premiato lunedì a Tortona dalla FIP Piemonte in occasione della festa di premiazione del basket piemontese 2021. Un riconoscimento che la società del presidente Luciano D'Agostino ha ricevuto in qualità di vincitrice della Coppa del Centenario di serie C Gold, conquistata lo scorso maggio battendo in finale Ginnastica Torino.

«È un grande onore per la nostra realtà sportiva essere presente al gran galà della pallacanestro piemontese» ha detto il presidente D'Agostino. «Nel 2017 giocavamo in promozione, ora siamo protagonisti nel massimo campionato regionale, a coronamento di un percorso di crescita fatto di tante vittorie, alle quali hanno contribuito allenatori, giocatori, dirigenti, sponsor e volontari della nostra famiglia Teens. Questo premio è dedicato a tutti loro, agli sforzi e ai sacrifici, economici e non solo, fatti i‎n questi anni».