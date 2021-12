Su Nuraghe Calcio Biella pareggia 2-2 contro The Tigers

Lunedì 6 dicembre, i giovani di “Su Nuraghe Calcio Biella” sono scesi in campo a Vigliano Biellese pareggiando 2-2 contro “The Tigers”. Una partita bella, giocata con correttezza, caratterizzata da ripetuti gesti di cortesia, come quello del massaggiatore Filippo Gugliotta, pronto a prestare soccorso a entrambe le formazioni, e la distribuzione di “su cumbidu”, il tè caldo preparato per la squadra dei Quattro Mori, condiviso con tutti i giocatori, arbitro compreso.

Per tutto il primo tempo, l’incontro è stato dominato dai giovani atleti con le insegne della Sardegna sul cuore, frutto della preparazione atletica, gestita da Roberto Geromel, e della corrispondente precisa direzione affidata a Gaspare Carmona. Un po’ di amaro a fine gara, quando, a pochi minuti dal fischio conclusivo, l’arbitro Ormanio Rosso ha assegnato un dubbio calcio di rigore sancendo un inaspettato pareggio.

Indossando i colori rosso-blu, “Su Nuraghe Calcio Biella” scenderà di nuovo in campo Giovedì 9 dicembre, alle 20, presso Sport Center di Gaglianico, in via Napoli, per incontrare “Bugella in Piazzetta”.