Candelo, la neve non ferma la Corsa degli Elfi: al via 70 runners (foto e video di Studio Fighera e M. Benetti)

Immersi nel panorama suggestivo delle prime nevicate di dicembre circa 70 corridori si sono ritrovati davanti al Conad di Candelo, in via Iside Viana 38, per partecipare alla caratteristica Corsa degli Elfi, organizzata dall’associazione sportiva Atletica Candelo.

Pronti sulla linea di partenza i podisti, amatori e non, che hanno atteso il segnale di inizio, giunto alle 10 di questa mattina, mercoledì 8 dicembre. Dopo un primo tratto sulle strade del paese, la natura ha preso il sopravvento nella forma di un bosco innevato, una poetica quiete che ha accompagnato i runners fino al loro rientro nella zona urbana, culminante al punto di arrivo del Ricetto.

“La soddisfazione è molta – confessa Gianni Melis di Atletica Candelo – e chi ha partecipato oggi ha portato a casa un’esperienza indimenticabile. Colgo l’occasione per ringraziare chi ci ha dato il suo supporto e ci ha permesso di raggiungere questo risultato”. Una menzione speciale va ai volontari che hanno dato prova di grande professionalità, il cui contributo è stato determinante per il successo della corsa. A giungere per primi al traguardo sono stati una ventina di partecipanti, compatti in un unico gruppo, a dimostrazione del valore dell’aspetto ludico e amichevole dell’evento.