Biella Corse in gara su più fronti: ecco gli equipaggi in pista

Biella Corse è stata nuovamente in gara questo fine settimana al Rally di Castiglione Torinese e allo Special Circuit Rally Vedovati Corse; il prossimo (sabato 11 e domenica 12 dicembre) sarà a Treviso, al Prealpi Master Show.

Al 5° Rally di Castiglione Torinese, che si è corso ieri, domenica 5 dicembre 2021, a Castiglione Torinese, in provincia di Torino, hanno gareggiato due equipaggi della scuderia, Vercelli-Rubiola e Totino-Rosso, più il navigatore Enrico Gatto. Enrico Vercelli e Manlio Rubiola, in gara con una Renault Clio Williams A7, hanno chiuso la gara al 25° posto assoluto, secondi di gruppo A e della classe A7. “Non è stata una gara facile per Enrico” ha commentato al termine l’amico Ilario Pellegrino “perché abbiamo avuto qualche problema di troppo da risolvere sulla vettura che ci assisteva. Lui e i suoi colleghi però sono riusciti a fare il “miracolo” e ad arrivare come noi al termine. Grandi!”. Roberto Totino e Ilvo Rosso, invece, in gara con una Renault Clio N3, hanno concluso al 77° posto assoluto, diciannovesimi di gruppo N e noni nella classifica della classe N3. “Viste le temperature e le strade che abbiamo dovuto affrontare” ha commentato al termine il navigatore “non ci possiamo proprio lamentare. Grazie al mio pilota e a tutto lo staff … era l’ultima gara di questa stagione, vediamo la prossima cosa ci riserverà!”.

Il navigatore Biella Corse Enrico Gatto, infine, in gara al fianco del pilota Gianluca Tavelli su di una Peugeot 208 R2B, è giunto al traguardo al 27° posto assoluto, ventiquattresimo di gruppo R e terzo della classe R2B. Al 5° Special Circuit Rally Vedovati Corse, che si è corso questo fine settimana (domenica 5 dicembre 2021) all’Autodromo Nazionale di Monza, hanno preso parte due navigatori Biella Corse, Luca Pieri e il figlio Tiziano Pieri. Luca Pieri ha navigato il pilota Simone Fumagalli su di una Volkswagen Polo R5, con cui si sono piazzati all’11° posto assoluto, di gruppo R e della classe R5.

Tiziano Pieri, invece, ha corso, al fianco del pilota Andrea Graziano Scolari, su di una Peugeot 208 R2B. Hanno concluso la gara al 78° posto assoluto, sessantunesimi di gruppo R e undicesimi nella classifica della classe R2B. Al 22° Prealpi Master Show, che si correrà invece questo fine settimana (domenica 12 dicembre 2021), tornerà in gara l’equipaggio Biella Corse Alessandro Fiore e Alessia Vanzini, su di una Peugeot 106 PROD S2. La gara, organizzata da A.S.D. Motoring Club e ACI Treviso e valida per la serie Raceday Ronde Terra, partirà da Soligo (frazione di Farra di Soligo, in provincia di Treviso) e si concluderà a Sernaglia della Battaglia dopo quattro passaggi sul tracciato “Master Show” (di 8,50 chilometri). In totale i concorrenti percorreranno 100,82 chilometri, di cui 34,00 di prove cronometrate.