Basket, la BFB torna a vestirsi di azzurro

Dopo due anni di sospensione per Covid, torna in Piemonte il progetto "Azzurrine", progetto che coinvolge le migliori promesse del basket femminile. Sono ben cinque le ragazzine del Basket Femminile Biellese convocate nella selezione piemontese che prevede un primo raduno venerdì 10 dicembre a Castelnuovo Scrivia. Tre sono le nate nel 2007, Beatrice Bonacci, Matilde Ceria e Autora Pillepich. Due invece le 2008, Laura Rabbachin e Olivia Susta. Tutte inserite nel roster dell'Under 15.

"Siamo molto orgogliosi di queste convocazioni" dicono dal direttivo BFB "Non abbiamo mai avuto un gruppo così numeroso. Il merito va condiviso tra i coach Merlo e Fabbri, che stanno facendo crescere l'intero gruppo giovanile, e tra le ragazze che dimostrano costantemente impegno, spirito di sacrificio e coraggio di mettersi in gioco di fronte a richieste pressanti. Tutte queste cinque ragazze spesso, dopo l'allenamento della loro squadra, si fermano per un secondo allenamento con l'Under 19 e Serie B. Un'asticella molto elevata per loro, ma che stanno imparando a misurare con l'obiettivo di raggiungerla grazie alla fatica e al lavoro. Sappiamo che la prima squadra da anni ci sta dando lustro e soddisfazioni, ma anche il settore giovanile sta diventando l'orgoglio della nostra società, a conferma dell'attenzione che viene posta sulle giovani e sul futuro della BFB".