Anffas Biellese a lezione di footgolf

La Cooperativa Sociale Integrazione Biellese, in collaborazione con l’Affas Biellese ha sempre promosso e realizzato attività sportive per le persone con disabilità. Lo sport, come abbiamo documentato in tanti anni di lavoro, è uno strumento potentissimo di aggregazione e in cui incontrare l’altro senza pregiudizi educando ai veri valori di integrazione e inclusione sociale.

Attraverso lo sport si imparano le regole, si affrontano le difficoltà e si comprende sul campo che esistono gli strumenti per superarle e per “rialzarsi dopo una caduta”. La Cooperativa, inoltre, predilige creare sinergie con le realtà del territorio al fine di realizzare un progetto in cui volontari e atleti esterni possano instaurare relazioni con le persone e in futuro diventare partner. Uno degli sport organizzati e creati ad hoc con la collaborazione del Cedas/Lancia, centro sportivo di Verrone, è il footgolf. L’allenatore del Cedas in collaborazione con i tecnici sportivi della Cooperativa ha realizzato un percorso adattato alle esigenze delle persone con disabilità.

Il 25 novembre scorso si è concluso il progetto 2020/21 con una dimostrazione sportiva capitanata dal tecnico Pietro Varacalli, in cui gli atleti della Cooperativa hanno dato prova delle loro abilità apprese nei mesi precedenti. I premi sono stati offerti dalla Riseria Guerrini di Salussola. Il progetto riprenderà in nuove vesti nella primavera del 2022.