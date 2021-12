I cesti natalizi a “km 0” della Fattoria Prato delle Cicogne di Mottalciata

Grazie alla Fattoria Prato delle Cicogne (SisAgro Srl) di Mottalciata, quest’anno il cesto di Natale potrà essere diverso dalle classiche confezioni: infatti, in fattoria, si potranno trovare moltissimi prodotti biologici e a km0 (delle aziende di zona) per realizzare un cestino natalizio sostenibile e di qualità. È possibile visionare tutti i prodotti disponibili grazie al catalogo online; per averlo, basterà richiederlo al numero 371 4483856 (anche WhatsApp).

I clienti potranno acquistare cesti già realizzati, di varie tipologie, oppure comporli con i prodotti scelti. All’interno del punto vendita si potranno trovare farine, pane, riso, carne, uova, marmellate e birra artigianale, prodotti nel Biellese e nel Vercellese. Non solo: grazie alla sinergia con la Fattoria delle Milizie della Sicilia, a Mottalciata sono presenti anche molte varietà culinarie siciliane.Lo staff della Fattoria sarà disponibile per la realizzazione dei cesti sino al 23 dicembre, che dovranno però essere prenotati entro e non oltre il 18 dicembre.

Per i clienti che acquisteranno in negozio, è disponibile il pagamento con bancomat. Per chi non potesse recarsi fisicamente al punto vendita, la fattoria effettua consegne a domicilio per ordini superiori a € 30.

Fattoria Prato delle Cicogne si trova a Mottalciata, in Località San Silvestro.

Per ordini e informazioni:

WhatsApp: +39 371 4483856

Pagina Facebook: www.facebook.com/sisagrosrl