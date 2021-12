Castelletto Cervo festeggia il Natale al Monastero Cluniacense.

Sabato 11 dicembre, Amministrazione Comunale ed associazioni del paese hanno organizzato un evento con mercatino di Natale, banco di raccolta alimentare, laboratori per bambini con animazione dei folletti di Babbo Natale e merenda con panettone, cioccolata calda e vin brulè, ed il concerto all'interno della chiesa del Biella Gospel Choir.

La giornata partirà alle 14 con l'apertura di mercatino banco alimentare e laboratori . Alle 14:45 le visite guidate all'ex Priorato Cluniacense previa prenotazione al 3474728295. Alle 16 il concerto gospel gratuito per cui è necessario il green pass.

“In occasione di Natale al Monastero - scrive l'Amministrazione sulla propria pagina Facebook - tutti i nostri residenti over 75 avranno in omaggio da parte nostra il tradizionale panettone! Non mancate!”