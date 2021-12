Domenica 12 dicembre la Pro Loco di Trivero, nell’ambito delle manifestazioni promosse per Natale dall’assessorato alla cultura, eventi e manifestazioni del comune di Valdilana, organizza la distribuzione della tradizionale Trippa di Natale, a partire dalle 11, in Piazza della Repubblica al Ponte Lora e in Piazza XXV Aprile a Ponzone.

La prenotazione è consigliata ai numeri 347.2203774 o 333.2230784 o info@prolocotrivero.it . La manifestazione si svolgerà seguendo le normative Covid vigenti.