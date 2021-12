Camera Commercio, si presenta la tessera UNPLI 2022 che valorizza i territori dell'Alto Piemonte

Si terrà il prossimo 13 dicembre a Novara l'evento Alto Piemonte: bellezza da vivere organizzato da Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte e UNPLI – Unione Nazionale Pro Loco d’Italia e in occasione del quale verrà presentata la tessera socio 2022 dell'UNPLI. La livrea della tessera di quest'anno è infatti dedicata al Piemonte Nord Orientale, ovvero a Novara, Biella, Vercelli e Verbano Cusio Ossola, che sono i territori di competenza dell'ente camerale.

“Siamo molto felici di concorrere all'organizzazione dell'evento – commenta il Presidente della Camera di Commercio, Fabio Ravanelli – perché abbiamo creduto nella grande potenzialità della tessera socio UNPLI come strumento di marketing territoriale e quindi di diffusione della conoscenza dei nostri territori in tutta Italia. E per la prima volta si avvia una promozione delle attrattive turistiche delle quattro province del quadrante in maniera coesa, a 360 gradi”. "Siamo orgogliosi e davvero lieti che la Tessera del socio Pro Loco sia stata scelta per la promozione di un territorio ricco di eccellenze quale l’Alto Piemonte – aggiunge il Presidente dell' Unione Nazionale Pro Loco d’Italia, Antonino La Spina - un’area densa di bellezze naturali, artistiche e paesaggistiche e dove si concentrano ben dieci riconoscimenti UNESCO”.

Oltre ai rappresentanti di Camera di Commercio e di UNPLI, l’evento vedrà la partecipazione di Andrea Rolando, professore del Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano ed ideatore, con VisitPiemonte, del Grand Tour cicloturistico dei Siti UNESCO del Piemonte. L'evento si terrà nella sede di Novara della Camera di Commercio, in Via degli Avogadro 4, alle ore 11. La partecipazione sarà possibile solo a distanza, tramite un collegamento on line richiedibile all'email comunicazione@pno.camcom.it.