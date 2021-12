Natale al Lanificio di Miagliano con gli Amici della Lana

La stagione di Wool Experience grazie al sostegno di Fondazione CR Biella, il patrocinio del Comune di Miagliano, la Provincia di Biella e ATL si chiude con un evento che coprirà ancora l’11 e 12 dicembre dal titolo Natale al Lanificio. Un’occasione per vedere artisti all’opera e acquistare a km 0, ad offerta libera, manufatti e opere d’arte per aiutare sia l’Associazione Amici della lana, sia i nostri artisti. La decisione e’ nata da una serie di considerazioni rispetto agli spazi, al futuro della fabbrica e alla possibilità di visitare ancora per il 2021 una mostra di giovani artisti, allestita per fine ottobre e curata da Nicolò Vinetti, che ha destato interesse e curiosità nel mese di ottobre, quando e’ stata presentata: 𝐞𝐬𝐩𝐞𝐫𝐢-𝒎𝒆𝒏𝒕𝒊 di Tommaso Ciabatti e Federico De Cosmo.

I due giovani artisti torneranno a Miagliano per raccontarci un pezzetto della loro storia e farci sognare prima di Natale. All’interno del Lanificio sarà presente anche la mostra 𝘐𝘯𝘤𝘢𝘯𝘵𝘪 di Diana Carolina Rivadossi. Al nostro evento natalizio si aggiungeranno alte voci con nuove storie. Il sabato 11 dic nel pomeriggio Elisa Gremmo ed Edoardo Cassaro proporranno un concerto di flauti "fuori dal canone", Mohammed Bouraya e Michele Carini presenteranno i loro libri, la cui lettura, a cura di Storie di Piazza aps, sarà accompagnata dalle opere grafiche di Nicoletta Feroleto. Considerato l’entusiasmo con cui è stato accolto in ottobre, domenica pomeriggio si riproporrà, con nuovi colori e un tema diverso, il laboratorio di acquerello energetico con Tommaso Ciabatti. Ecco cosa vi aspetta nelle due giornate di festa con Amici della Lana, durante le quali sarà possibile lasciarsi ispirare per originali regali di Natale. Opere d’arte? Grafiche? Libri? Materiale feltrato da Amici della lana? Tutto questo sarà disponibile ad offerta libera presso il Lanificio di Miagliano l’11 e il 12 dicembre. Sarà possibile anche combinare il “regalo perfetto” abbinando più oggetti esposti. ATTENZIONE! È gradita la prenotazione per i singoli eventi per rispettare le disposizioni vigenti: 346 518 3910, 349 331 3025 amicidellalana@gmail.com

PROGRAMMA

𝑵𝒂𝒕𝒂𝒍𝒆 𝒂𝒍 𝑳𝒂𝒏𝒊𝒇𝒊𝒄𝒊𝒐 Lanificio f.lli Botto - Via Vittorio Veneto 2, Miagliano 𝐒𝐚𝐛𝐚𝐭𝐨 𝟏𝟏 𝐝𝐢𝐜𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞 • 14:00-19:00 𝐞𝐬𝐩𝐞𝐫𝐢-𝒎𝒆𝒏𝒕𝒊 di Tommaso Ciabatti e Federico De Cosmo • 15:00 concerto di flauti con Elisa Gremmo ed Edoardo Cassaro • 16:30 presentazione dei libri 𝘊𝘰𝘯𝘵𝘢𝘵𝘵𝘰 di Mohammed Bouraya e 𝘐𝘭 𝘳𝘢𝘨𝘢𝘻𝘻𝘰 𝘥𝘦𝘭 𝘣𝘢𝘳𝘤𝘰𝘯𝘦 𝘢𝘤𝘤𝘢𝘯𝘵𝘰 di Michele Carini con l’esposizione 𝘐𝘯𝘵𝘦𝘨𝘳𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦, 𝘥𝘪𝘴𝘤𝘳𝘪𝘮𝘪𝘯𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘦 𝘥𝘪𝘴-𝘪𝘯𝘵𝘦𝘨𝘳𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 di Nicoletta Feroleto. Letture a cura di Storie di Piazza. Tecnico Ted Martin Consoli. 𝐃𝐨𝐦𝐞𝐧𝐢𝐜𝐚 𝟏𝟐 𝐝𝐢𝐜𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞 • 14:00-19:00 𝐞𝐬𝐩𝐞𝐫𝐢-𝒎𝒆𝒏𝒕𝒊 di Tommaso Ciabatti e Federico De Cosmo • 16:00-17:00 / 17:00-18:00 laboratorio di acquerello energetico con Tommaso Ciabatti