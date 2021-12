Concerto di Santa Lucia a Vigliano Biellese

La comunità di Vigliano Biellese si è data appuntamento alla chiesa di Santa Lucia per il concerto musicale, in programma sabato 11 dicembre, alle 21. Saranno eseguite le opere di musicisti noti come Bach, Piazzolla, Bernstein e della tradizione natalizia.

I componenti saranno eseguiti dal soprano Gesu Zefi e dal FisArt Quartet, composto da Giancarlo Calabria, Patrizio Castelli, Giorgia Comelli e Matteo Valtolina. L'ingresso non occorre di prenotazione ed è obbligatorio l'utilizzo di mascherina e Green Pass.