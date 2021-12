Terribile incidente nel Vercellese, donna estratta dall’auto: è in codice rosso all’ospedale

Terribile incidente stradale nella prima mattinata di oggi, 8 dicembre, sulla Provinciale 3, nei pressi della curva del convento di Loreto, situato nel territorio di Livorno Ferraris. Coinvolte due auto: ad avere la peggio una donna estratta dal suo veicolo dai Vigili del Fuoco e affidata alle cure del 118 per il trasporto all’ospedale di Vercelli in codice rosso. Le squadre hanno in seguito posto in sicurezza entrambi i veicoli. Sul posto anche i Carabinieri per i rilievi del caso.