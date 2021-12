Mariano Geraci ritrovato nel Milanese dal comandante della Polizia Locale Gaglianico Casotto, ecco il suo racconto

Mariano Geraci è stato ritrovato. Ad annunciarlo il direttore della Cooperativa Anffas Biellese Ivo Manavella: “Era a Milano, un po’ spaesato, ma sta bene. In giornata rientrerà a casa con la sua famiglia”.

Il biellese si era allontanato nella serata di venerdì e di lui non si avevano più avuto notizie. Nei giorni scorsi, erano stati lanciati diversi appelli, fino a quando non è stato notato da Mauro Casotto, comandante della Polizia Locale di Gaglianico.

"Ero in libera uscita - racconta ai nostri taccuini - e non so perchè qualcosa dentro di me mi ha spinto a prendere il primo treno e andare verso Milano. Una volta arrivato nel capoluogo lombardo, ho girato lungo la Stazione Centrale e nelle fermate limitrofe della Metropolitana, finché non ho scorto una sagoma simile alla sua tra i senzatetto della città. Non l'ho subito riconosciuto, ma non appena si è tolto la mascherina sono rimasto sorpreso: era proprio Mariano. Ho chiamato subito la famiglia e il personale dell'Anffas. Sono contento che ora possa tornare dalla sua famiglia. Ora si stanno coordinando le operazioni di rientro".

Sicuramente una favola di Natale conclusasi felicemente per i suoi cari e per tutti coloro che conoscono il buon Mariano Geraci.