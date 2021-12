Furgone danneggia tubo gas, strada chiusa a Lessona e forte preoccupazione tra i residenti FOTO

Una notevole fuga di gas ha interessato una zona residenziale di Lessona, poco distante dalla piscina del paese. Il fatto è avvenuto nella serata di oggi, 8 dicembre.

Secondo le prime informazioni raccolte, un furgone avrebbe urtato un contatore del gas per cause ancora da accertare, danneggiando gravemente un tubo e innescando un’importante fuoriuscita di gas. L’allarme è stato dato poco prima delle 19.30. I residenti, preoccupati, hanno avvertito un intenso odore e alcuni si sono portati in strada per capire cosa fosse accaduto.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Biella e Cossato per la messa in sicurezza dell’area, insieme ai Carabinieri che hanno provveduto a chiudere la strada al traffico e a tranquillizzare gli abitanti del quartiere. La situazione sembra ora sotto controllo e si sta attendendo l’arrivo dei tecnici del gas.