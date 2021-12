Biella, guida a zig zag con mezzo privo di assicurazione: era anche ubriaco al volante

Nel corso dei consueti controlli sul territorio, una pattuglia della Polizia locale di Biella ha notato un autocarro che stava procedendo a zig zag lungo via Carso. Il fatto è avvenuto nel pomeriggio di ieri, 6 dicembre.

Di fronte all’alt degli agenti, il conducente si è fermato e, visibilmente ubriaco, è stato sottoposto ai test etilometrici che ne hanno confermato la positività, con un tasso alcolico quattro volte superiore al consentito.

Per questo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, con conseguente ritiro della patente e sequestro del mezzo. Inoltre, da ulteriori accertamenti, si è scoperto che il veicolo era anche scoperto di relativa assicurazione e al guidatore è stata comminata un ulteriore sanzione nei suoi confronti.