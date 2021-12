Biella: "Abbiamo dovuto spaccare il ghiaccio con piccozze", una famiglia di Strada dei Gallinit

Riceviamo e pubblichiamo una segnalazione a firma di una famiglia di Strada dei Gallinit a Biella.

"Dicembre 2020/dicembre 2021, la situazione è sempre la stessa. Da giorni, le previsioni meteo annunciavano abbondanti nevicate e il Comune rassicurava riguardo il piano sale e sgombero neve. Questa mattina per un'emergenza alle 10,30 siamo stati costretti a scendere in centro a Biella dal Vandorno con macchina attrezzata con gomme da neve e 4 ruote motrici. Al rientro, dopo numerose difficoltà, lungo la Strada Masserano Calaria, la Strada Gallinit risultava quasi impraticabile, non solo per la neve, che si era accumulata nel frattempo, ma anche per l'evidente penuria di sale sparsi nel precedente passaggio che ha causato il formarsi di uno strato di ghiaccio. L'unica soluzione per tornare a casa ed evitare di ribaltarsi, è stata spalare manualmente la strada e rompere il ghiaccio con pale e piccozze. Testimone del fatto l'autista del mezzo di sgombero neve, che alle 13 ha ripercorso la strada e ci ha comunicato, con amarezza, che purtroppo ci sono soli 2 soli mezzi per tutta Biella e fanno quello che possono. Amareggiati anche noi dell'ennesimo disservizio ci auguriamo che in un'altra zona la situazione sia stata gestita in modo più adeguato. Riscontriamo però una nota positiva: questa volta al passaggio del mezzo dello sgombero neve, il tombino del contatore dell'acqua non è stato danneggiato, quindi, a differenza dello scorso anno, non dovremo pagarlo a nostre spese".