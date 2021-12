Sordevolo, la neve imbianca il Mercatino degli Angeli: oggi apertura con accesso libero

Buone notizie per i biellesi: oggi il Mercatino degli Angeli sarà ad accesso libero, con possibilità di offerta libera, dalle 10 alle 18. Il colpo d’occhio è davvero impressionante, con le casette e le vie di Sordevolo imbiancate dalla nevicata di questa notte.

“Siamo in pista e la neve affascinerà ancor di più i visitatori – spiegano gli organizzatori - L'ingresso sarà dal portone in legno sulla via centrale del paese, diversamente dal solito. Gli espositori saranno nell'area dietro al Comune e limitrofa al bar degli Angeli”.