Viverone, quest’anno il Natale non arriva sul lago

Quest’anno il Natale non arriverà sul lago di Viverone, nel senso che non si svolgerà “Natale sul lago”, il mercatino che il Comune organizza per le feste dal 2019.

La cause l’aumento dei positivi al covid (ieri erano 18 secondo i dati della Regione Piemonte), e la bassa percentuale di vaccinati in paese, che hanno convinto il sindaco Renzo Carisio a rivedere la sua originale decisione di organizzare “Natale sul lago” in forma ridotta.

“Avevamo già acquistato 10 casette in legno per la manifestazione – spiega il primo cittadino - per riportare un po' di normalità, ma abbiamo preferito desistere perché a a Viverone la situazione covid presenta diverse criticità ”.

Il Natale è comunque presente a Viverone ed oggi, mercoledì 8 dicembre, Festa dell’Immacolata, l’albero di Natale di piazza Agorà sarà addobbato dalle creazioni dei bambini che hanno partecipato all’iniziativa "Natale di Riciclo per un Mondo più Pulito".