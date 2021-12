Vigili del Fuoco, la neve accompagna i festeggiamenti di Santa Barbara a Ponzone FOTO

Anche a Valdilana si è festeggiata Santa Barbara, la patrona del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Le copiose nevicate di queste ore non hanno fermato le celebrazioni, in programma nella mattinata di oggi, 8 dicembre, alla presenza di autorità civili, militari e rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni locali, nel rispetto delle normative anti-Covid vigenti.

Ai saluti del capo distaccamento di Ponzone Erminio Capparoni, sono seguiti gli interventi del comandante provinciale Alessandro Segatori, insieme al sindaco Mario Carli e al presidente dell’Unione Montana del Biellese Orientale Gian Matteo Passuello. “Nel corso dell’anno (gennaio-dicembre 2021 ndr) sono state svolte ben 418 azioni dirette, o di supporto, tra incendi, maltempo e soccorsi persone. Ringrazio con calore i volontari e il personale per il continuo e lodevole impegno svolto negli ultimi due anni – sottolinea Capparoni – senza dimenticare la continua vicinanza delle istituzioni e del comando provinciale, specialmente nei primi mesi dell’emergenza pandemica”.

In seguito, sono state mostrate le nuove attrezzature ai presenti. A metà mattinata, il personale dei Vigili del Fuoco di Ponzone si è spostato nella chiesa del Sacro Cuore di Gesù per la Santa Messa e la presentazione dei due nuovi innesti, che affiancheranno le unità in servizio nella sede di Valdilana: Francesco Ferraris Potino e Luca Re Gilardi.