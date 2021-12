Si torna a sciare, come funziona il Green Pass

Dopo due anni di stop legato alla pandemia in questi giorni si torna sulle piste da sci anche a Bielmonte, e non serve il Green Pass.

Dallo scorso fine settimana sono stati aperti i tappeti principianti e il campo scuola, e se non ci saranno intoppi sabato apriranno anche la pista del Piazzale e il Monte Cerchio. Niente Green Pass però, che sono previsti solo in caso di impianti chiusi come funivie e cabinovie. Mascherina sempre però alla mano che servirà in caso di code e se si è con altre persone nella seggiovia.

Per quanto riguarda gli orari, gli impianti saranno aperti dalle 9 alle 17 senza interruzioni.

Da diversi giorni sono già state aperte alcune stazioni in Valle D'Aosta e in Piemonte come Bardonecchia, Sestriere, Prato Nevoso, Limone e Alagna.

In questo caso, per utilizzare gli impianti che non sono "all'aria aperta" come quelli Bielmonte è bene ricordarsi alcune regole: prima di tutto, dal 6 dicembre al 15 gennaio entrerà in vigore il Super Green Pass, ma per sciare sarà sufficiente quello base (quindi un semplice tampone negativo). Nel dettaglio, in zona rossa gli impianti sono chiusi per tutti, non scia nessuno, né chi ha il Green pass rafforzato, né chi ha il Green pass base. In zona bianca e zona gialla si scia esibendo un Green pass base (quindi un semplice tampone negativo). In zona arancione, solo i vaccinati e i guariti dal Covid possono godersi la montagna e quindi solo chi ha un super Green pass.