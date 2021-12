Nuovo hub a Biella del Cantinone, falsa partenza, ma comunque al più presto a disposizione dei cittadini

La messa a disposizione del Cantinone come hub da parte della Provincia era stata annunciata qualche giorno fa (leggi qui). Per motivi organizzativi la sua apertura sarà però ritardata, ma non cancellata.

"Anche in questo frangente di nuove difficoltà nello spirito di collaborazione che sia la Provincia di Biella sia il sottoscritto hanno sempre dimostrato nella gestione dell'emergenza, in qualità di Vice Presidente facente funzioni di Presidente, ho concesso all’ASL di Biella uno spazio presso il palazzo della Provincia per aprire un nuovo centro vaccinale - scrive il vice presidente Emanuele Ramella Pralungo in una lettera rivolta ai cittadini della provincia in cui ha annunciato la messa a disposizione dello spazio -. Sono stati necessari alcuni lavori per adeguare una sala che normalmente è utilizzata come spazio espositivo affinché potesse ospitare un hub vaccinale, lavori che sono stati eseguiti con la massima rapidità. La popolazione del Biellese avrà quindi un nuovo punto di accesso alle vaccinazioni, che agevolerà l’ASL nel distribuire le richieste e accelerare la campagna vaccinale".