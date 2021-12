Neve e gelo, sai come comportarti?

Con l’arrivo della neve, anche a bassa quota, e del gelo è inevitabile domandarsi come comportarsi in tali situazioni. Il Dipartimento di Protezione Civile consiglia, in questi casi, di evitare di prendere l’auto per diminuire il traffico riducendo i possibili disagi; se, tuttavia, ci si trova alla guida occorre moderare la velocità e aumentare la distanza di sicurezza per limitare i sinistri stradali. Infine, prestare attenzione agli accumuli di neve e ghiaccio che potrebbero staccarsi dai tetti o provocarne il crollo.