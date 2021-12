Le disposizioni per accedere ai musei, dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022

In zona bianca e in zona gialla, l’accesso al Museo del Territorio Biellese continuerà ad essere consentito alle persone in possesso di una delle certificazioni verdi Covid-19, compresa quella acquisita a seguito di avvenuto test antigenico rapido o molecolare, con esito negativo.

Le misure transitorie introdotte dal decreto legge 176 del 26 novembre – il green pass rafforzato – non si applicano ai musei e alle mostre.

In caso di zona arancione, invece, dovrà essere applicata la norma più stringente del super green pass, che si ottiene soltanto con comprovata vaccinazione o avvenuta guarigione.

Sono esclusi dal provvedimento: i soggetti di età inferiore ai 12 anni e coloro che sono esenti dalla vaccinazione.