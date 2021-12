Il Biellese si risveglia imbiancato, ecco le foto dei nostri lettori VIDEO

Un soffice manto bianco ha ricoperto l’intero Biellese: dalla vallate dell’Elvo e del Cervo fino ad arrivare ai grandi centri urbani passando per la Valsessera e i paesi poco distanti dal lago di Viverone.

Come preannunciato in questi giorni, la provincia biellese si è risvegliata questa mattina con diversi centimetri di neve in ogni dove del nostro territorio. Utenti e lettori stanno inviando alla nostra testata le immagini più belle di queste ore. Molto probabilmente è previsto un progressivo miglioramento delle condizioni meteo nel primo pomeriggio di oggi, 8 dicembre.