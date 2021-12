Biella, disagi per neve alla strada della Nera

Disagi alla viabilità alla strada della Nera, a Biella. Come riportato da alcuni residenti il tratto di strada è impraticabile, con alcuni veicoli che si fermano ai lati, o al centro, della carreggiata, in evidente stato di difficoltà. Le copiose nevicate di queste ore stanno mettendo a dura prova la corsa delle auto presenti lungo l’arteria.

"I mezzi continuano a passare per pulire - spiega l'assessore alla Viabilità Giacomo Moscarola - e i vigli a controllare che non ci siano persone in difficoltà. E' chiaro che non smette di nevicare e non appena i mezzi vanno via la neve torna ad accumularsi ma sotto c'è tutto il sale che abbiamo messo anche ieri. Strada della Nera in queste condizioni è chiusa, c'è un cartello all'inizio della strada, già ieri lo abbiamo messo in vista della nevicata. Ci sono altre modi per arrivare per esempio a Cossila, non devi per forza prendere questa strada".