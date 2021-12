Biella, chiude l'ex funicolare per neve

Brutte notizie per gli abitanti di Biella Piazzo. Chiude la funicolare per neve. A darne notizia il vicesindaco Giacomo Moscarola: “A causa dell’accumulo nevoso, per evitare problematiche con i contatti elettrici presenti sui binari, la funicolare resterà chiusa fino al termine della nevicata. Il piazzo è raggiungibile normalmente con il traffico veicolare consentito”.