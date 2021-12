Banca del Giocattolo, sportelli aperti a Biella e Valle Mosso

Come da tradizione in questi primi giorni del mese di dicembre si sarebbe dovuta svolgere la tradizionale raccolta di giocattoli con la collaborazione di decine di sportelli in tutto il Biellese ma le restrizioni dovute alla pandemia hanno costretto tanti Comuni e tante Associazioni a rimandare questo appuntamento al prossimo anno. La Banca del Giocattolo ha comunque lasciato che alcuni Comuni potessero raccogliere i giochi in autonomia e per questo motivo ci sono alcuni sportelli attivi per un periodo limitato sul territorio Biellese.

Alle tante persone che ci stanno contattando in questi giorni ricordiamo che potranno portare direttamente i giochi nelle sedi di Biella e Vallemosso con le seguenti modalità: 1)SEDE DI BIELLA VAGLIO: il lunedì e il mercoledì mattina dalle 9 alle 11 previo appuntamento telefonico Indirizzo: Strada Cantoni Nicodano e Sella 13843 Biella Vaglio (BI) 2 ) SEDE DI VALLE MOSSO: il mercoledì mattina dalle 9 alle 11 Indirizzo : Via Bartolomeo Sella 2, 13825 Valle Mosso (BI) .

Contatti : Tel. 333-4414026 e-mail: bancadelgiocattolo@gmail.com