Avis Biella, allestito all’Ospedale albero di Natale: un segno di calore e accoglienza

L'allestimento dell'albero di Natale è ormai una tradizione che si ripete ogni anno dall'apertura del nuovo ospedale: un momento magico per l'Avis e un dono per tutto il personale e gli utenti della struttura.

Ieri sera (martedì 7 dicembre) il gruppo giovani Avis e i membri del consiglio provinciale hanno da prima piazzato e successivamente allestito l'abete alto quasi cinque metri nell'atrio del nosocomio.

“Il senso dell'iniziativa è quello di dare un segno di calore e accoglienza in questo periodo delle feste e ringraziare tutto il personale che prodiga la sua opera nella cura della salute della comunità – spiegano dall’Avis - La disponibilità di sangue è necessaria al buon funzionamento dell'ospedale e nel garantire la migliore guarigione ai ricoverati. Gli oltre 4mila iscritti alle sezioni biellesi dell Avis garantiscono, insieme agli altri donatori, il fabbisogno dall'ospedale, ma si è sempre alla ricerca di nuovi volontari giovani per la crescente richiesta dovuta soprattutto al recupero degli interventi rimandati causa Covid. Per donare è necessario essere maggiorenni, pesare almeno 50 kg o godere di buona salute. Maggiori informazioni sono disponibili contattando le sedi Avis di Biella, Cavaglia, Coggiola e Valdilana”.